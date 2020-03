Spinatsuppe mit Zitronengras

Ihr tolles Aroma erhält die Spinatsuppe durch die cremige Kokosmilch, die mit Zitronengras und Zitronenschale aromatisiert wird. Und lange satt macht sie auch.

Zubereitung:

1. Das Zitronengras waschen, abtrocknen und mit einem Messerrücken fest andrücken, so dass das Aroma austritt. Die Stängel dann vierteln.



2. Die Bio-Zitrone waschen, abtrocknen und die Schale hauchdünn abschneiden - aber so, dass nicht etwas von der weißen Haut an der Schale bleibt.



3. Die Kokosmilch erwärmen, das Zitronengras und die Zitronenschale hinzugeben und bei sehr kleiner Hitze etwa 30 Minuten ziehen lassen.



4. Die Kartoffeln schälen, klein würfeln und in etwa 300 ml Gemüsebrühe kochen, bis sie weich sind. Mit einem Kartoffelstampfer zu einer cremigen Masse drücken.



5. Die Zwiebel und den Knoblauch schälen und grob hacken.



6. Den Spinat waschen, abtropfen lassen und blanchieren, bis der Spinat zusammenfällt - das heißt: für etwa eine Minute in kochendes Wasser geben. Unter kaltem Wasser gut abspülen und das Wasser aus dem Spinat drücken.



7. Die Zwiebel und den Knoblauch in 1 EL Sesamöl und 1 EL Kokosöl andünsten. Den Spinat hinzugeben und mit der restlichen, noch heißen Gemüsebrühe (etwa 200 ml) auffüllen. Den Spinat mit einem Pürierstab fein pürieren.



8. Die Kartoffelcreme und die Kokosmilch hinzugeben. Dafür die Kokosmilch durch ein Sieb gießen, damit das Zitronengras und die Zitronenschalen zurückbleiben.



9. Mit Salz und Pfeffer würzen.



10. Wer es noch etwas zitroniger mag, hackt einen Teil der mitgekochten Zitronenschalen fein und gibt sie zusätzlich in die Suppe. Und wenn die Suppe etwas cremiger sein soll, kann man sie noch mit Sahne verfeinern.