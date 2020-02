Brokkolisuppe mit Parmesanchips

Die Brokkolisuppe ist toll als große Suppenmahlzeit zum Abendessen, passt aber auch super als Vorspeise. Dazu gibt es schnelle Käsecracker aus der Pfanne.

Zubereitung Brokkolisuppe:

1. Das Öl in einen Topf geben und erhitzen.



2. Die Zwiebeln und den Knoblauch schälen, in grobe Stücke schneiden und in heißem Öl glasig anbraten.



3. Den vorbereiteten Brokkoli dazugeben und kurz mitbraten.



4. Mit der Brühe ablöschen und den Brokkoli ca. 15-20 Minuten bei geringer Hitze in der Brühe weichköcheln.



5. Mit dem Pürierstab pürieren.



6. Sahne und Milch dazugeben und mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen.



7. Den Blattspinat kurz vor dem Servieren für zwei Minuten in die heiße Suppe geben, erneut pürieren und servieren.