Quiche mit Rosenkohl und Gorgonzola

Die winterliche Quiche mit Rosenkohl, würzigem Gorgonzola und knackigen Mandelsplittern ist auch perfekt fürs Büro. Dazu schmeckt Salat.

Zubereitung des Teiges:

1. Die Zutaten in eine Rührschüssel geben und mit dem Knethaken zu einem glatten Teig verarbeiten.



2. Mit den Händen gut durchkneten und den Teig für mindestens 30 Minuten in Klarsichtfolie gewickelt in den Kühlschrank legen.



3. Die Böden der Formen mit Butter einfetten.



4. Den Backofen auf 200°C Ober- und Unterhitze vorheizen.



5. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen und mit einem Kreisausstecher Teigkreise ausstechen.



6. Den Teig in die vorbereiteten Formen legen und fest drücken. Den Rand schön hoch drücken. Den Boden mehrmals mit einer Gabel einstechen.



7. Das Backpapier passend zuschneiden und in jede Form ein Stück Backpapier legen. Mit Backerbsen beschweren.



8. Die Formen in den vorgeheizten Ofen schieben und 10 Minuten vorbacken.



9. Die Formen aus dem Ofen holen und kurz abkühlen lassen. Dann die Backerbsen und das Backpapier entfernen.