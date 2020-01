Rote Linsensuppe mit Chorizo-Chips

Linsensuppe mal anders: Diese spanische Variante mit roten Linsen und Tomaten überzeugt vor allem durch ihre Beilagen.

Zubereitung:

1. Den Thymian waschen und die Blätter abzupfen.



2. Die Zwiebeln und den Knoblauch schälen und grob würfeln und dann in etwa 4 EL Olivenöl in einem großen Topf andünsten.



3. Die Linsen, die Dosentomaten und die Gemüsebrühe hinzugeben und kurz aufkochen lassen. Die Menge der Brühe ist eine Geschmacksfrage und richtet sich danach, wie flüssig die Suppe am Ende sein soll. Mit weniger Brühe erhält man einen cremigen Eintopf.



4. Thymianblättchen, Tomatenmark und Paprikapulver hinzugeben und die Hitze reduzieren.



5. Bei mittlerer Hitze etwa 20 Minuten lang köcheln lassen, bis die Linsen weich sind. Die Suppe dann mit einem Stabmixer grob pürieren. Ist die Suppe zu dick, einfach noch etwas Brühe hinzufügen.



6. Mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken.



Während die Suppe kocht, die Chorizo-Chips und das Lauchzwiebel-Relish zubereiten:



7. Die Chorizo in kleine Quadrate schneiden und in einer beschichteten Pfanne ohne Öl anbraten, bis sie knusprig sind.



8. Die Lauchzwiebeln waschen, abtrocknen und die Wurzeln sowie das dunkle Grün wegschneiden. Die Lauchzwiebeln dann in feine Ringe schneiden.



9. Die Petersilie waschen, trockenschütteln und die Blätter fein hacken.



10. Die Lauchzwiebeln und die Petersilie mit dem Sherry und dem Rotweinessig vermengen und mit ordentlich Salz und Pfeffer abschmecken.



11. Die Chorizo-Chips und das Lauchzwiebel-Relish in kleine Schälchen füllen und zur heißen Suppe servieren.