Winter-Couscous mit Kürbis und Zimt

1. Für die Salzzitronen die Zitrone zunächst heiß abwaschen, abtrocknen und von der Hälfte der Zitrone die Schale (inklusive des Weißen) abschneiden und fein würfeln.2. Die Würfel mit 1 TL grobem Salz in einen Topf geben und die Zitronenschalen mit 2 Fingerbreit Wasser bedecken. Zum Kochen bringen und auf kleinster Hitze bei geschlossenem Deckel etwa 30 Minuten köcheln lassen. Darauf achten, dass die Flüssigkeit nicht verkocht, ggf. nachgießen.3. Den Koriander waschen, trockenschütteln und die Blätter abzupfen.4. Den Backofen auf 190 Grad vorheizen.5. Die Schalotten schälen und vierteln.6. Den Kürbis, die Möhren und die Pastinaken waschen und abtrocknen.7. Die Möhren und die Pastinaken schälen und in mundgerechte Stücke schneiden.8. Den Kürbis von den Kernen und dem faserigen Fleisch befreien und den Kürbis ebenfalls in mundgerechte Stücke schneiden.9. Die Aprikosen grob hacken.10. Das Wasser von den Kichererbsen abgießen und die Kichererbsen abspülen.11. Den Gemüsefond erhitzen.12. Die Möhren, Pastinaken und Schalotten in eine große Auflaufform geben. 4 EL Olivenöl, Zimtstangen, Sternanis und Lorbeerblätter hinzufügen und alles gut vermengen. Für etwa 15 Minuten im Ofen bei 190 Grad backen. Dann den Kürbis hinzugeben, noch einmal alles gut durchmengen und für weitere 15 Minuten backen.13. Die Aprikosen, Kichererbsen und die Hälfte des Gemüsefonds (250 ml) hinzugeben und das Ganze noch mal etwa 15 Minuten im Ofen backen. Das Gemüse sollte am Ende noch bissfest sein.14. In der Zwischenzeit, etwa 15 Minuten, bevor das Gericht serviert werden soll, den Couscous zubereiten: Dazu die Safranfäden in die restliche Menge Gemüsefond geben und etwa 5 Minuten ziehen lassen.15. Den Couscous mit einer Prise Salz und 1 EL Olivenöl in eine Schüssel geben und mit dem Gemüsefond aufgießen und umrühren. Die Schüssel abdecken. Nach etwa 10 Minuten 1 EL Butter unterrühren und den Couscous mit einer Gabel auflockern.16. Das Gemüse aus dem Ofen nehmen, die Gewürze (Zimtstangen, Sternanis, Lorbeerblätter) entfernen und mit 1-2 EL von den Salzzitronen, 1-2 TL Harissa und 2-3 EL Chilifäden abschmecken.17. Zum Servieren jeweils eine Portion Couscous in die Tellermitte geben. Darauf das Gemüse anrichten und mit einer ordentlichen Portion Korianderblättern servieren.