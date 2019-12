Overnight Oats mit Kaki und Orange

Perfekt fürs Frühstück im Büro: Die Overnight Oats lassen sich mit nur wenigen Zutaten schon am Vorabend zubereiten. Die Früchte sorgen für eine winterliche Note.

Zubereitung:

1. Die Haferflocken in ein Glas geben.



2. Die Orange auspressen und den Saft zu den Haferflocken geben. 1-2 EL Wasser dazugeben und ebenfalls untermischen. Es sollte so viel Flüssigkeit sein, dass die Haferflocken damit bedeckt sind.



3. 1 Stunde im Kühlschrank quellen lassen.



4. Nach der Stunde die Khaki schälen, klein würfeln und auf die Haferflocken schichten.



5. Joghurt mit der Vanillepaste verrühren, nach Bedarf mit Zucker süßen und auf die Khakis geben.



6. Joghurt mit 1-2 EL Amaranth toppen.



7. Glas zuschrauben und über Nacht in den Kühlschrank stellen.