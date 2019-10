Blumenkohlpüree mit Parmesan und Pancetta

Alternative zum klassischen Kartoffelbrei: Dieses cremige Püree aus Blumenkohl wird mit frisch geriebenem Parmesan und knusprig-braun gebratenem Pancetta verfeinert.

Zubereitung:

1. Den Blumenkohl von den Blättern befreien, abwaschen, in grobe Stücke schneiden und in einem großen Topf mit Wasser kochen, bis er weich ist.



2. Den Parmesankäse fein reiben.



3. Den Pancetta in einer Pfanne knusprig-braun anbraten.



4. Die Petersilie waschen, trocken schütteln und die Blätter fein hacken.



5. Den Blumenkohl abtropfen lassen und mit einem Pürierstab fein pürieren. Sollte das Püree zu fest sein, noch etwas heißes Wasser hinzugeben. Aber eigentlich enthält der Blumenkohl von sich aus schon reichlich Wasser.



6. 2 EL Butter, den Parmesan und etwa 1/2 TL gekörnte Brühe hinzugeben und verrühren. Mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer abschmecken.



7. Zum Servieren den krossen Pancetta und fein gehackte Petersilie über das Blumenkohlpüree streuen.