Pflaumenkuchen vom Blech

Spätsommerlicher Kuchenklassiker aus frischen Zwetschgen, leckerem Hefeteig und knusprigen Zwiebackstreuseln.

Zubereitung Hefeteig:

Damit der sensible Hefeteig gelingt, ist es wichtig, dass er an einem warmen, zugfreien Ort zubereitet wird. Ebenso sollten alle Zutaten und Arbeitsgeräte wenigstens Zimmertemperatur haben.



Das Mehl in eine Schüssel geben und eine Mulde hinein drücken. Hefe hineinbröseln, mit Zucker und der lauwarmen - nicht heißen!- Milch überdecken. Mit etwas Mehl vom Rand leicht zusamen rühren. Die Butter flöckchenweise auf den Mehlrand setzen. Salz darüber streuen. Vom Rand nach innen arbeitend nun alles zu einem glatten Teig kneten.



Den Teig zugedeckt an einem warmen, aber nicht heißen, Ort 30 bis 40 Minuten gehen lassen. Dann noch einmal kurz durchkneten, auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen und auf ein gefettetes Backblech legen.