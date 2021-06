Farbenfroher Obstkuchen

Zubereitung:

Die Eier trennen. Die Äpfel schälen, das Kerngehäuse entfernen und in kleine Würfel schneiden. Die Johannisbeeren waschen, putzen und gut abtropfen lassen. Raps-Kernöl mit Zucker, Salz, Zitronenschale und Eigelb cremig rühren.



Backpulver mit Mehl mischen und gut unterrühren. Das Eiweiß steif schlagen und unter die Masse ziehen. Anschließend die Apfelstücke unterheben und die Masse in vier runde Tarteformen (Durchmesser ca. 18-20 cm) oder auf ein großes Backblech streichen.



Die Johannisbeeren darüber streuen und die Tartes bei 180° C ca. 35-40 Minuten backen.