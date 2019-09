Pilze trocknen: Anleitung und Tipps

Pilze schmecken nicht nur frisch. Wer die Pilze längere Zeit lagern möchte, kann sie auch trocknen - etwa im Backofen, im Dörrgerät oder an der Luft. Worauf Hobbyköche dabei achten sollten.

Pilze reinigen, aber niemals waschen

Zuerst müssen die Pilze gründlich gereinigt werden, am besten mit einem Pinsel oder Tuch. Wichtig: Pilze sollten nicht gewaschen werden, da sie sonst ihr Aroma verlieren oder schimmeln können. Schlechte Stellen werden ausgeschnitten, die Röhren bei älteren Röhrenpilzen entfernt. Die Haut muss nicht abgezogen werden. Am besten ist es, die Pilze mit einem scharfen Messer oder einem Eierschneider in circa fünf Millimeter dicke Scheiben zu schneiden und mit genügend Abstand in einer Lage auf einen Rost mit Backpapier zu legen.