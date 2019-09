Sellerie-Parmesan-Schnitzel mit Kräuterdip

Mit einer Panade aus Semmelbröseln und Parmesan erhält das Sellerieschnitzel eine knusprige, goldgelbe Kruste. Kräuterdip und Salat machen den Abschied vom Sommer ein bisschen leichter.

Zubereitung Sellerie-Parmesan-Schnitzel:

1. Die Sellerieknolle gegebenenfalls säubern und die Schale wegschneiden, dann die Sellerieknolle abwaschen und trocknen.



2. Mit einem scharfen, großen Messer die Sellerieknolle vorsichtig in etwa fingerdicke Scheiben schneiden.



3. Die Selleriescheiben in einem Topf mit Wasser etwa 5-7 Minuten kochen bis sie bissfest sind. Aus dem Wasser nehmen, kalt abspülen und trockentupfen.



4. Das Ei verquirlen und in einen tiefen Teller geben.



5. Zum Garnieren vom Parmesankäse etwa 1 Handvoll in großen Spänen abreiben und beiseite stellen. Den Rest des Parmesans fein reiben, ebenso wie das Brötchen.



6. Jeweils ca. 6 EL Semmelbrösel und 6 EL fein geraspelten Parmesan vermengen, mit wenig Salz und Pfeffer würzen und auf einen flachen Teller verteilen.



7. Ca. 5 EL Mehl ebenfalls auf einen flachen Teller verteilen.



8. Etwa 5 EL Pflanzenöl in einer beschichteten Pfanne heiß werden lassen.



9. Ein Sellerieschnitzel nach dem anderen erst mit etwas Mehl bestäuben, dann durch das verquirlte Ei ziehen und dann in die Parmesan-Semmelbrösel-Mischung geben und gut festdrücken, so dass eine kompakte Panade entsteht.



10. Die Sellerieschnitzel dann nacheinander in heißem Fett von beiden Seiten goldbraun anbraten.



11. Vor dem Servieren den Salat mit der Soße vermengen und zusammen mit dem Kräuterdip zu den Sellerie-Parmesan-Schnitzeln, garniert mit einigen Parmesanspänen, servieren.