Flammkuchen mit Pfifferlingen

Pfifferlinge, Rosmarin und Kurkuma statt Sauerrahm, Zwiebeln und Speck: Der spätsommerliche Flammkuchen kann es locker mit dem Klassiker aufnehmen.

Zubereitung:

1. Die Hefe mit dem Zucker in einer Schüssel vermischen und stehen lassen, bis sich die Hefe verflüssigt.



2. Alle Zutaten in eine Rührschüssel geben und zu einem glatten Teig verarbeiten.



3. Den Teig in eine Schüssel geben, mit einem feuchten Tuch abdecken und ca. 1 Stunde gehen lassen.



4. Den Backofen so heiß wie möglich vorheizen - wenn möglich auf 300 Grad Ober- und Unterhitze und einen Pizzastein nutzen. Falls kein Pizzastein vorhanden ist, ein Backblech mit Öl bepinseln.



5. Schmand, Kurkuma, Salz und Pfeffer vermischen und abschmecken.



6. Einen Teil der Rosmarinnadeln hacken und ca. 1 TL unter den Kurkuma-Schmand mischen.



7. Pfifferlinge nach Bedarf putzen und zerteilen.



8. Den Teig halbieren, dünn ausrollen und mit dem Schmand bestreichen. Mit Pfifferlingen belegen und mit Rosmarinnadeln bestreuen.



9. Die Flammkuchen nacheinander auf dem Pizzastein oder dem Backblech ca. 5-10 Minuten knusprig ausbacken.



10. Aus dem Ofen holen und mit den Frühlingszwiebeln bestreuen.