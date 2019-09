Heidelbeer-Donuts mit Joghurt

Wer auf süßes Frühstück steht, der wird diese Heidelbeer-Donuts lieben. Am besten schmecken sie mit Joghurt serviert.

Zubereitung:

1. Mehl, Ei, Salz, Ahornsirup und Wasser zu einem glatten Teig bringen.



2. Den Teig zu einer dicken Rolle formen und vier gleichgroße Stücke abteilen.



3. Jedes Teigstück etwa 1,5 cm dick ausrollen, rund formen und mit dem Daumen ein Loch in der Mitte heraus drücken.



4. Eine tiefe Pfanne mit Wasser erhitzen (so viel, dass die Donuts damit bedeckt sind).



5. Donuts in die Pfanne geben und im Wasser etwa 5 Minuten kochen lassen. Nach der Hälfte der Zeit vorsichtig wenden.



6. Donuts herausnehmen und abtropfen lassen. Wasser abgießen, Pfanne trocken auswischen und Olivenöl darin erhitzen.



7. Donuts im Olivenöl von beiden Seiten bei mittlerer Hitze etwa 10 Minuten goldgelb anbraten.



8. Heidelbeeren zum Ende der Backzeit dazugeben und einkochen lassen. Donuts im Saft wenden, Joghurt dazugeben und verrühren. Mit dem Blaubeerjoghurt heiß servieren.