Eis-Sandwiches selber machen

Lust auf Eis? Wer mal was anderes anbieten will, kann seine selbstgemachte Schoko-Eiscreme auch ganz praktisch zwischen zwei Waffeln packen.

Zubereitung:

1. Alle Zutaten (bis auf die Schokotröpfchen) in eine Schüssel geben und mit einem Schneebesen verrühren, bis sich der Zucker aufgelöst hat.



2. Die Masse in eine Eismaschine füllen und ca. 1 Stunde rühren lassen. Dann die Schokotröpfchen dazugeben und 5 Minuten weiter rühren.



3. Die Eismasse in eine Schüssel geben und über Nacht gut durchfrieren lassen.