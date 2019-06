Gefüllte Portobello-Pilze: Rezeptideen und Tipps

Der Schirm des Portobello-Pilzes bietet viel Platz für leckere Füllungen - von deftig mit Hackfleisch über vegetarisch mit Couscous bis süß mit Früchten.

Auf den ersten Blick sieht der Portobello aus wie ein Champignon in XXL. Trotz der Verwandtschaft hat der Portobello Eigenschaften, die der herkömmliche Champignon nicht hat. So sind die Lamellen an der Unterseite stärker ausgeprägt. «Daher ist er roh nicht so gut zum Verzehr geeignet», sagt Renate Zollner, Pilzgroßhändlerin in München.