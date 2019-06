Rhabarbermuffins mit Baiserhaube

Wichtig bei diesem Muffin-Rezept für Rhabarber und Baiser ist das Zusammenspiel von süß und sauer. Kleiner Tipp: Lauwarm schmecken sie am besten!

Zubereitung:

1. Den Ofen auf 175°C Ober- und Unterhitze vorheizen.



2. Den Teig aus den Zutaten zusammenrühren und auf die 12 Mulden eines gut gefetteten Muffinblechs verteilen.



3. Anschließend den Teig mit einem Teelöffel bis zum Rand hochstreichen, so dass quasi kleine Teigschalen entstehen.



4. Den kleingeschnittenen Rhabarber in die Mulden hineingeben und ca. 22 Minuten backen.



5. Nun das Eiweiß mit dem Zucker aufschlagen bis eine feste Masse entsteht.



6. Die Törtchen aus dem Ofen nehmen und die Baisermasse aufspritzen.



7. Das ganze kommt dann nochmal 5 Minuten in den Ofen.



8. Rhabarbermuffins mit Baiser aus dem Ofen nehmen und so lange abkühlen lassen, bis sie lauwarm sind.