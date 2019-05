Gegrillte Zucchinispieße mit Mozzarella

Mit diesem Rezept für gegrillte Zucchinispieße gefüllt mit getrockneten Tomaten, Käse und italienischen Kräutern kommen nicht nur Vegetarier voll auf ihre Kosten.

Zubereitung:

1. Zucchini waschen, Enden abschneiden und die Zucchini längs in 6 bis 8 Scheiben schneiden (am besten mit einem Sparschäler).



2. Die Scheiben nebeneinander legen und mit etwas Olivenöl beträufeln. Die Kräuter fein hacken und zuerst darauf verteilen.



3. Anschließend Mozzarella und die getrockneten Tomaten in dünne Scheiben schneiden und auf den Zucchinis aufteilen. Vorsichtig von unten nach oben aufrollen und auf Holzspießen fixieren.



4. Etwas Olivenöl in einer Grillpfanne erhitzen und die Spieße vorsichtig von beiden Seiten anbraten bis sie leicht gebräunt und der Käse geschmolzen ist. Alternativ direkt auf dem Rost grillen.