Gegrillter Schokokuchen in der Orangenschale

Der saftige Schokoladenkuchen wird in einer Orange indirekt in der Glut des Grills gebacken. Doch keine Sorge: Im Ofen zubereiten kann man ihn auch.

Zubereitung:

1. Die Schokolade möglichst fein hacken oder reiben.



2. Die Schokoladenraspeln mit Mehl, Zucker, Backpulver und einer Prise Salz vermengen. 2 EL Butter dazu geben und mit einer Gabel so lange in die Mischung drücken bis ein bröseliger Teig entsteht. Gut verrühren.



3. Von den Orangen den Deckel abschneiden (etwa das obere Viertel) und das Fruchtfleisch mit einem scharfen, kleinen Küchenmesser von der Schale lösen. Das Fruchtfleisch dann mit einem kleinen Metall-Löffel ausschaben. Dabei darf ruhig etwas Fruchtfleisch an der Schale bleiben. Das macht den Kuchen noch saftiger und gibt ein leckeres Orangen-Aroma.



4. Das Fruchtfleisch in eine Schüssel geben. Mit den (sauberen) Händen den Saft aus dem Fruchtfleisch pressen.



5. Das Ei mit einer Gabel verquirlen. Ca. 170 ml von dem Orangensaft hinzugeben und verrühren.



6. Die Ei-Orangensaft-Mischung mit einer Gabel unter den Teig rühren und so lange schlagen bis eine homogene Masse entsteht. Es macht nichts, wenn der Teig kleinere Klumpen enthält, die schmeckt man nach dem Backen nicht mehr.



7. Die ausgehöhlten Orangen zu zwei Dritteln mit dem Teig füllen.



8. Die gefüllten Orangen auf den Grillrost setzen, den Grill verschließen und etwa 20-40 Minuten bei indirekter Hitze und mittlerer Temperatur backen.



9. Die Garzeit hängt stark von der Größe der Orange bzw. der Menge der Füllung ab. Je länger die Garzeit, desto fester und trockener wird der Kuchen. Hier ist, je nach Wunsch der Gäste, das Fingerspitzengefühl des Grillmeisters gefragt.



10. Den Kuchen warm servieren und direkt aus der Orange löffeln.