Übriggebliebene Ostereier verarbeiten

Wer nach Ostern auf zu vielen bunt bemalten Eiern sitzt, der kann mit kreativen Kochideen noch so einiges damit anstellen.

Man hat tagelang gefärbt, bemalt, ausgepustet - doch schon kurz nach dem Osterfest hat man den (Eier-)Salat! In Schalen und Schüsseln türmen sich die ungegessenen Ostereier. Dann stellt sich die Frage: Was tun damit?

Kochbuch-Autorin Christiane Kührt fallen da sofort Russische Eier ein. Sie werden so genannt, weil die halbierten Eier einst mit Kaviar dekoriert wurden. Jetzt erlebt der Klassiker der Kalten Vorspeisen-Küche sein Revival als Fingerfood. «Nach dem Pellen der hartgekochten Eier nimmt man das Eigelb heraus, rührt es je nach Belieben mit Senf, Mayonnaise, Gürkchen, Salz, Pfeffer und Kräutern cremig und füllt es mit einem Spritzbeutel wieder in die Eier zurück», schlägt Kührt vor. Selbstverständlich lassen sich die Häppchen dann auch wieder mit Kaviar dekorieren.

Rohe Eier zum Backen verwenden

Aber auch das flüssige Eigemisch aus den leergepusteten Deko-Eiern lässt sich noch verwerten - in Backrezepten. «Zum einen in klassischen Pfannkuchen, die ja immer gut ankommen, aber auch in typischen Ostergebäcken wie Osterlämmchen aus Rührteig», erklärt Back-Bloggerin Kathrin Runge. Die Kuchen-Spezialistin rät Verbrauchern, die die rohe Eimasse nicht sofort verwerten wollen, zum Auspusten nur ganz frische Eier zu verwenden. «Sie sollen dann in einem geschlossenen Behälter im Kühlschrank aufbewahrt und möglichst schnell verbraucht werden», so Runge.