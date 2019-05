Waffeln backen: So werden sie perfekt

Waffeln lassen sich problemlos auf Vorrat produzieren und einfrieren. Nach dem Auftauen einfach kurz in den Backofen oder in den Toaster - und die Gebäckstücke schmecken wie frisch.

Fett für Waffeln muss weich sein

Nicht so gut geeignet sind Halbfett-Margarine oder Halbfett-Butter: Durch deren höheren Wasseranteil droht der Teig zu weich zu werden. «Das kann dazu führen, dass die Waffeln einfallen oder nicht richtig durchbacken beziehungsweise klitschig werden», erklärt Jens Behrend von der Dr. Oetker-Versuchsküche in Bielefeld. Butter oder Margarine können für den Teig erst in einem kleinen Topf auf dem Herd geschmolzen werden - «ein Muss ist das aber nicht», betont die Backbuchautorin Angelika Ilies. In jedem Fall muss das Fett weich sein.