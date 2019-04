Chili sin Carne mit Tortillachips

Vollgepackt mit Mais, Kidneybohnen und Gemüse der Saison ist dieser Auflauf ein leckeres und vitaminreiches Mittag- oder Abendessen.

Zubereitung:

1. Zwiebeln und Knoblauchzehen schälen und fein würfeln.



2. Chilischote entkernen und in dünne Ringe schneiden.



3. Öl in einem großen Topf erhitzen und ca. 5 Minuten anbraten. Tomatenmark hinzugeben.



4. Kidneybohnen und Mais abgießen und in den Topf geben. Mit den stückigen Tomaten aufgießen, gut verrühren und mit Oregano, Basilikum, Kreuzkümmel, Salz und Pfeffer würzen. Bei mittlerer Hitze 10 Minuten köcheln lassen.



5. Backofen auf 180°C (Umluft) vorheizen.



6. Chili in eine große Auflaufform füllen. Die Hälfte des Käses darüber streuen. Einige Tortilla Chips grob zerbröseln und mit den restlichen Chips und Käse darauf verteilen.



7. Auf mittlerer Schiene etwa 15 Minuten überbacken.