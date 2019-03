Superfood Energy Balls

Die Energy Balls aus Datteln, Walnüssen, Kakaopulver und Nussmus sind gesünder als die meisten Snacks aus dem Supermarkt. Und schnell gemacht sind sie auch.

Zubereitung:

1. Datteln etwa 30 Minuten lang in Wasser einweichen. Wasser anschließend abgießen.



2. Datteln mit allen anderen Zutaten in der Küchenmaschine pürieren, bis eine glatte Masse entstanden ist. Für circa 20 Minuten in den Kühlschrank stellen.



3. Anschließend die Masse zwischen den Handflächen zu kleinen Kugeln rollen.



4. Toppings auf Teller oder Backpapier auslegen und die Kugeln vorsichtig darin wälzen.