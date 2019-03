Panna-Cotta-Tarte mit Erdbeersoße

Knusprig und sahnig im Einklang - dadurch zeichnet sich die Panna Cotta Tarte mit einer fruchtigen Erdbeer-Limetten-Soße aus.

Zubereitung:

1. Die kalte Butter in Würfel schneiden und mit den restlichen Zutaten so lange verkneten, bis ein glatter Teig entsteht. Geduld ist dabei wichtig! Nicht zu früh aufgeben.



2. Dann kommt der Teig für 30 Minuten in den Kühlschrank. Währenddessen schon mal den Ofen auf 160°C bei Umluft vorheizen.



3. Nun den Teig auf die Größe der Tarteform ausrollen und sie anschließend damit auslegen. Den Rand leicht hochziehen. Backpapier in gleicher Form ausschneiden, auf den Teig legen, Hülsenfrüchte (Erbsen oder Linsen) darauf verteilen und 30 Minuten backen. Das sogenannte Blindbacken mit Hülsenfrüchten verhindert, das der Kuchen unnötig aufgeht. Hinterher kommen die Erbsen oder Linsen wieder herunter.



4. Den Boden aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen. In der Zeit schon mal die Sahne mit dem Zucker und dem Vanillinzucker unter Rühren zum Kochen bringen und ca. 3 Minuten aufkochen lassen. Vom Herd nehmen und abkühlen lassen.



5. Die Gelatine in kaltem Wasser 5 Minuten einweichen, ausdrücken und mit dem Schneebesen unter die warme Sahne rühren. Anschließend die flüssige Sahne auf den Tarteboden gießen und für etwa 4 Stunden (oder über Nacht) in den Kühlschrank stellen.



6. Die Erdbeeren mit dem Puderzucker und dem Limettensaft pürieren, über die Tarte geben und genießen.