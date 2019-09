Vegetarisches Kürbisgulasch

Schwarzbier, süße Zwetschgen, saftige Hokkaidowürfel und Tomatenmark - dieses herzhafte Kürbisgulasch ist trotz seiner wenigen Zutaten vollgepackt mit Aromen.

Zubereitung:

1. Hülsenfrüchte über Nacht einweichen.



2. Zwiebel und Knoblauch schälen und fein würfeln, in einem großen Topf mit 2 Esslöffel Öl andünsten. Tomatenmark und Paprikapulver einrühren.



3. Hülsenfrüchte abgießen und dazugeben. Mit Gemüsebrühe und Schwarzbier aufgießen und etwa 20 Minuten köcheln lassen.



4. Inzwischen den Kürbis halbieren, Kerne entfernen und das Kürbisfleisch etwa 1 Zentimeter groß würfeln.



5. Möhren schälen und in dünne Scheiben schneiden.



6. Zwetschgen halbieren und Kerne entfernen.



7. Kürbis, Möhren und Zwetschgen in den Topf geben und nochmals etwa 30 Minuten köcheln lassen, bis Kürbis und Hülsenfrüchte gar sind.



8. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das Kürbisgulasch mit gehackter Petersilie bestreut servieren.