Holunderblütensirup selber machen

Holunderblütensirup verfeinert viele Getränke und Desserts. Wie man die Blüten erntet und aus ihnen den süßen Nektar gewinnt.

Blühender Holunder duftet unwiderstehlich. Wer etwas von dem Aroma einfangen möchte, kann aus den Blüten Sirup machen. Dazu erntet man die Dolden am besten am späten Vormittag an einem sonnigen Tag, wenn der Morgentau verdunstet ist. Sie werden als Ganzes abgeschnitten. Saison ist in der Regel zwischen Mitte Mai und Ende Juli.