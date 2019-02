Die bunte Möhren-Zucchini-Quiche mit Kräuterfrischkäse stimmt auf den Frühling ein und liegt nicht zu schwer im Magen.

Zubereitung:

1. Für den Teig zuerst das Mehl, ein Ei, eine Prise Salz und die Butter (in Stücken) zu einem groben Teig kneten. Nach und nach etwas kaltes Wasser hinzugeben (etwa 50 ml) und weiter kneten bis ein glatter, elastischer Teig entsteht.



2. Anschließend in Klarsichtfolie wickeln und 30 min in den Kühlschrank legen.



3. Für den Belag die Möhren und Zucchini waschen, Enden entfernen und mit einem Gemüseschäler in lange, breite Streifen schneiden.



4. Petersilie waschen, trocknen und die Blätter fein hacken. Frischkäse mit der Petersilie verrühren, mit Salz und Pfeffer würzen.



5. Teig auswickeln und auf einer bemehlten Arbeitsfläche dünn ausrollen. Die Quicheform mit etwas Butter fetten oder mit Backpapier auslegen und mit dem Teig auslegen. Rand andrücken. Frischkäse hineingeben und glatt streichen.



6. Möhren- und Zucchinistreifen ringförmig darauf verteilen und leicht andrücken. Geriebenen Käse darüber streuen. Im vorgeheizten Backofen (200 Grad Celsius Umluft) auf mittlerer Schiene etwa 35 min backen.