Pinke Ombré-Waffeltorte

Perfekt für das Frühstück im Bett: Valentinstag und Muttertag sind gute Anlässe für diese pinke Waffeltorte im angesagten Ombré-Stil. Und jeder andere Tag eigentlich auch.

Zubereitung:

1. Die Butter in der Mikrowelle erhitzen, bis sie flüssig ist.



2. Die geschmolzene Butter mit dem Zucker, dem Vanillezucker und der Prise Salz in eine Rührschüssel geben und schaumig aufschlagen.



3. Die Eier einzeln dazugeben und weiterschlagen, bis die Masse etwas dicker und weißlich wird.



4. Mehl mit Backpulver mischen und abwechselnd mit der Buttermilch ebenfalls in die Rührschüssel geben.



5. Alles zu einem homogenen Teig verarbeiten.



6. Den Teig ca. 20 Minuten quellen lassen, das Waffeleisen mit etwas Öl einstreichen und vorheizen.



7. Ca. 3 EL Teig in das Waffeleisen geben und die erste Waffel fertig backen.



8. Danach etwas rosa Lebensmittelfarbe in die Teigschüssel geben und gut verrühren, bis sich der Teig leicht rosa färbt.



9. 3 EL Teig in das Waffeleisen geben und die nächste Waffel abbacken.



10. Erneut etwas Lebensmittelfarbe in die Rührschüssel geben, damit sich der Teig etwas dunkler färbt.



12. Die nächste Waffel backen. Nach jeder Waffel etwas mehr Lebensmittelfarbe in die Rührschüssel geben, um einen schönen Farbverlauf zu erhalten.



13. Die Waffeln abkühlen lassen und zu einem Waffeltörtchen stapeln, mit den Blaubeeren und Himbeeren garnieren.