Thai-Curry mit Blumenkohl und Kürbis

Ein leckeres Thaicurry braucht nicht viele Kalorien. Schön cremig wird die Soße bei diesem Gericht trotzdem.

Zubereitung:

1. Kürbis, Knoblauch, Zwiebel und Galgant schälen und kleinschneiden. Alles mit einem Löffel Kokosöl anbraten, knapp mit Wasser bedecken, salzen und zum Kochen bringen.



2. Das Zitronengras in 4 cm lange Stücke schneiden und mitkochen, bis der Kürbis weich ist. Zitronengras wieder entfernen und alles andere pürieren.



3. Die Limettenblätter in breite Streifen schneiden und mit der Kokosmilch, der Currypaste und der Fischsoße aufkochen.



4. In der Zeit Blumenkohlröschen und Möhrenscheiben salzen und in 1 EL Kokosöl anbraten, Kürbis-Kokossoße dazugeben und solange kochen, bis das Gemüse bissfest ist. Mit Reis servieren.