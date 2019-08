Pflaumen und Zwetschgen von eiskalt bis scharf

Gut schmecken sie als Blechkuchen. Wer mutig ist, probiert es mit Pflaumeneis oder mit in Rotwein marinierten Früchten. Rezeptideen für Pflaumen und Zwetschgen.

So kennen und lieben die meisten Zwetschgen: auf dem Blech als Kuchen.

Zwetschge, Pflaume, Quetsch oder Kölner Prumm: Die Früchte haben nicht nur viele Namen, sondern sind auch in ihrer Zubereitung vielseitig. Vom cremigen Smoothie bis zum Chutney ist alles dabei. Das Steinobst hat noch bis Mitte Oktober Saison. Rund ein Kilogramm Pflaumen, Zwetschgen, Mirabellen und Renekloden isst jeder Deutsche pro Jahr, heißt es beim Bundesinformationszentrum Landwirtschaft.

Je nach Sorte halten sich Pflaumen und Zwetschgen zwei bis drei Tage im Kühlschrank, maximal eine Woche. «Die Früchte sollten immer in einem Plastikbeutel oder einem feuchten Tuch aufbewahrt werden, da sie sonst im trockenen Kühlschrank-Klima viel Wasser verlieren», sagt Elke Schickedanz vom Pressebüro für Deutsches Obst und Gemüse.

Schwaiger verwendet Pflaumen und Zwetschgen unter anderem als Topping für Cheesecakes oder leicht erwärmt in einem Zimtparfait. Auch in Smoothies, als Marmelade oder in einem frischen Obstsalat kann man die Früchte gut verarbeiten.