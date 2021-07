Gegrillte Pfirsiche mit Ziegenkäse und Honig

Süß, fruchtig und herzhaft zugleich - wer diese Mischung mag, für den ist dieser Salat aus frischen Pfirsichen, Ziegenkäse und Honig genau das Richtige.

Zubereitung:

1. 1 EL Rapsöl in einer Grillpfanne erhitzen.



2. Zitrone halbieren und in Scheiben schneiden. Pfirsiche halbieren, entkernen und die Schnittflächen mit etwas Rapsöl bepinseln.



3. Die Zitronenscheiben, Rosmarinzweige und die Pfirsichhälften in die Pfanne geben, bei mittlerer Hitze von beiden Seiten etwa 5 Minuten angrillen bis sie leicht bräunen, die Ziegenkäsetaler kurz vor Ende der Bratzeit dazu geben und kurz anbraten.



4. Pinienkerne zum Schluss (ohne Öl) anrösten.



5. Währenddessen den Salat zubereiten. Dazu den Pflücksalat waschen und abtropfen lassen.



6. Die Salatgurke klein schneiden. Pfirsichhälften mit dem Ziegenkäse und den Pinienkernen auf dem Salat verteilen und mit etwas Honig beträufeln.



Gegrillte Pfirsiche schmecken übrigens nicht nur fantastisch zu Salat, sondern auch als Dessert mit einer Kugel Vanilleeis.