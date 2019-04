Erdbeeren: Tipps und Infos rund ums rote Früchtchen

Ob pur, mit Sahne oder Eiscreme - frische Erdbeeren sind immer ein Genuss. Tipps und Infos zum roten Früchtchen.

Die großfruchtige Gartenerdbeere, wie wir sie heute kennen, ist vor mehr als 200 Jahren in Amerika aus Kreuzungen zwischen der kleinen Scharlacherdbeere und der großen Chilierdbeere hervorgegangen. Heute wird die süße Beerenfrucht beinahe weltweit angebaut. In Deutschland wurde die Gartenerdbeere erstmals Ende des 19. Jahrhunderts gezüchtet. Schon lange Zeit vorher kannte und schätzte man aber ihre aromatische "kleine" Schwester, die Walderdbeere. Von ihr stammt übrigens auch die sogenannte Monatserdbeere ab, eine Züchtung, die besonders süß-aromatische Früchte hervorbringt - und das den ganzen Sommer über bis zum ersten Herbstfrost.

Die Erdbeere gilt als die "Königin der Beerenfrüchte" - streng gesehen ist die aromatische Frucht jedoch gar keine Beere. Botanisch korrekt muss sie als Sammelfrucht bezeichnet werden, da sie sich aus mehreren Samen zusammensetzt - den kleinen Kernen, die wir außen auf der Oberfläche der Erdbeere finden. Was wir für das Fruchtfleisch der Erdbeere halten, ist in Wirklichkeit die fleischig verdickte Blütenachse der Sammelfrucht.

Tausende verschiedene Erdbeersorten

Die Zahl der Erdbeersorten geht mittlerweile in die Tausende - und jährlich kommen neue Züchtungen dazu. Auf diese Weise wurde es möglich, Erdbeeren weltweit bei den unterschiedlichsten Klimabedingungen und Höhenlagen anzubauen und die Früchte überhaupt transportfähig zu machen. Entsprechend der Sortenvielfalt unterscheiden sich die Erdbeerfrüchte beträchtlich in ihrem Aussehen. Je nach Sorte sind sie hell- bis dunkelrot gefärbt und rundlich, oval bis spitz geformt. Wichtig: Eine tiefrote Farbe ist keinesfalls ein Garant für ein köstliches Aroma! Leider differiert auch der Geschmack von Sorte zu Sorte. Deshalb gilt: Am besten auf dem Markt kaufen und dort vor dem Erwerb probieren!