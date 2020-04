Spargel mal anders: Pizza, Pesto, Tempura und Knödel

Spargel schmeckt nicht nur zu Sauce Hollandaise und Kartoffeln. Neue Rezeptideen für das königliche Stangengemüse.

Thaispargel - wie hier zum Steinbutt - ist in der gehobenen Gastronomie beliebt und in der Verarbeitung unkompliziert.

Für viele Genießer bedeutet der Frühling auch: Es ist wieder Spargelzeit. Und diese will voll und ganz ausgekostet werden. Denn die Saison dauert meist nur zwei Monate und endet traditionell mit dem Sommersonnenwende am 24. Juni.

Spargel richtig kombinieren

«Zu Spargel passt grundsätzlich alles, was keinen zu kräftigen Eigengeschmack hat», erklärt Foodfotograf und -stylist Karl Newedel. In seinem Münchner Studio experimentiert der gelernte Koch auf kulinarischer Ebene und er setzt das Gemüse auch optisch in Szene. Vor seine Linse und in den Topf kommen weißer, grüner und violetter Spargel.