Süßkartoffeln: Tipps für Einkauf, Lagerung und Zubereitung

Mit ihrem feinen Geschmack sind Süßkartoffeln eine ideale Basis für viele Gerichte und eine gute Alternative zur herkömmlichen Knolle. Und gesund sind sie auch.

So kennt sie fast jeder: Die Süßkartoffel als Pommes. Damit sie schön knusprig werden, sollte man sie zweimal garen.

Des Deutschen liebste Knolle, die Kartoffel, hat in den vergangenen Jahren Konkurrenz bekommen. Die Süßkartoffel wird immer beliebter. Momentan ist diese in kaum einem hippen Burgerladen oder exquisiten Restaurant wegzudenken.

Wer mit Süßkartoffeln kochen möchte, sollte beim Kauf immer auf frische Knollen zurückgreifen, sagt Schuster-Woldan. «Diese sind fest und nicht schrumpelig. Wenn man sie erstmal einlagern möchte, macht man das am besten kühl, trocken und dunkel, etwa im Keller.»

Süßkartoffeln mit deftigen Gerichten kombinieren

Doch warum taucht die Süßkartoffel auf so vielen Speisekarten auf? «Das ist einerseits die Neugier, etwas Neues auszuprobieren, und die Freude am Exotischen», sagt Uta Korzeniewski von der Verlagsgruppe Patmos, die ein Kochbuch zur Süßkartoffel herausgegeben haben. Andererseits werde die Geschmackskombination süß-herzhaft immer beliebter. Süßkartoffeln lassen sich mit deftigen Gerichten kombinieren, etwa als Stampf mit Chorizo und Zwiebeln oder in einer Tarte mit Ziegenkäse.