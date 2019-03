Kartoffeln zubereiten von raffiniert bis traditionell

Kartoffeln punkten mit ihrer Vielseitigkeit. Doch sind die Knollen wirklich ein Dickmacher? Isst man sie besser mit Schale oder ohne? Und wie schmecken sie am besten?

Im Restaurant «Bean&Beluga» in Dresden sind Quark-Rucola-Pellkartoffeln mit Leindotteröl eine beliebte Speise.

Früher hat man sie oft so gegessen: Kartoffeln mit Salz und Butter zum Abendbrot oder vermengt in brauner Soße. Aber Kartoffeln sind eine besonders vielseitige Beilage. Sie schmecken als Gratin, Salat, Rösti, Gnocchi oder gebraten. Aber wie gelingen diese Speisen, wofür eignet sich eigentlich welche Sorte und sind Kartoffeln wirklich so gesund?