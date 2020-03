Brot backen: Tipps für Anfänger

Ein guter Backofen, das passende Rezept und eine Portion Gelassenheit genügen, damit auch Hobbybäckern ein knuspriges Brot im eigenen Ofen gelingt.

Brotbacken: Nur 20 Minuten Arbeit

Dabei ist Brotbacken gar nicht so schwer. «Ein Brot macht nur etwa 20 Minuten Arbeit», sagt Müllermeisterin Annelie Wagenstaller aus Riedering in Bayern. «Der Rest ist Ruhezeit.» Am besten sei es, an einem Tag zu backen, an dem man das Haus sowieso nicht verlassen will, rät die Müllerin. So kann der Teig neben anderen Arbeiten beobachtet werden, und auch unerfahrene Bäcker können ein Gespür dafür entwickeln, wann das Brot reif für den Ofen ist.