Raclette: Zutaten und Rezepte für den Winterklassiker

Ob klassisch oder in Variationen mit Früchten und Blutwurst: Raclette ist ein tolles Essen, um Gäste zu bewirten. Es lässt sich gut vorbereiten und bietet Spielraum für Experimente.

Vielfalt im Pfännchen: Beim Raclette ist erlaubt, was gefällt.

Heinz-Dieter Heckmann, Betreiber des Berliner Restaurants «Villa Appenzell», bleibt am liebsten beim Original. «Ich würde immer empfehlen, dass man richtigen Raclette-Käse nimmt», sagt er. Das Problem: Im deutschen Einzelhandel finde man den kaum. Er selbst bestelle beim Großhändler immer mit einiger Vorlaufzeit. «Schweizer Käse ist nun mal unbestritten einer der besten Käse, die es gibt.»

Raclette-Käse schmilzt besonders cremig

Echten Raclette-Käse hätten die wenigsten seiner Gäste bisher probiert. «Sie sind immer wieder überrascht.» Das Besondere am Schweizer Original sei, dass er beim Schmelzen sehr cremig werde. Doch selbst in der klassischen Variante gibt es Variationen: Je nachdem, aus welcher Region der Käse komme, sei er teilweise mit Knoblauch, Pfeffer oder sogar Bündnerfleisch verfeinert, sagt Heckmann. In der «Villa Appenzell» werden dazu Pellkartoffeln, Champignons, Zucchini, Paprika, Rösti, kleine Buletten oder auch Kalbsfleisch gereicht.