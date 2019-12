Rouladen von klassisch bis vegetarisch: Zubereitung und Rezeptideen

Rouladen sind ein Genuss. Doch das Schmorgericht braucht etwas Zeit. Wem die klassischen Teile zu lange dauern, kann es mit kurz gebratenen Röllchen versuchen.

Während der Berliner Koch Michael Jaeger auf die klassische Variante schwört, experimentieren Chefkoch Jochen Kempf oder Sternekoch Daniel Schmidthaler gern. Aber immer kommt es auf die Füllung an - und eine gute Soße. Auch in Zeiten von fleischloser Ernährung liegt für Michael Jaeger die klassische Rinderroulade, wie von Oma gekocht, noch im Trend.

Jaeger geht bei der Füllung keine Kompromisse ein: Zwiebeln, Speck, Gewürzgurken - und nichts anderes. «Ich bin dafür, alles in Stücken zu lassen und nicht fein zu schneiden. Dann bleibt alles nach dem Schmoren knackig und wird nicht so musig.»

Die Fleischscheiben reibt der Berliner mit mittelscharfem Senf ein, legt die Füllung auf die Scheiben, rollt sie auf und brät dann die festgesteckten Rouladen an. Danach gibt er Schmorgemüse, also Möhren und Sellerie dazu, löscht mit etwas Rotwein ab und füllt mit Rinderbrühe auf. Diese bis zu vier Zentimeter dicken Rollen lässt er bei knapp unter 100 Grad bis zu vier Stunden im Backofen schmoren.

Das reicht laut Jaeger aus. Sein Credo lautet: «Verfälscht nicht die traditionelle deutsche Küche!» Auch wenn Tim Raue und er moderne Varianten kochen, sind immer die klassischen Bestandteile dabei. «Sie sind meist etwas bekömmlicher zubereitet, damit es nicht so schwer und so plump daherkommt.»

Involtini: Italienische Roulade mit Salsiccia

Nicht nur Deutsche, sondern auch Italiener lieben Rouladen. Sie nennen die kleinen Fleischröllchen Involtini. «Die Italiener nehmen auch Rindfleisch, füllen aber mit Salsiccia, einer groben Bratwurst mit Fenchel, die sie aus dem Darm nehmen und in die Roulade wickeln. Das Ganze schmoren sie dann in einem Tomatensugo», erklärt Kempf, der in einem italienischen Restaurant in Hamburg arbeitet.