Eingelegtes Gemüse: Vier einfache Rezepte

Mit diesen einfachen Rezepten können sich auch Anfänger mit dem Fermentieren vertraut machen. Das Gemüse ist in einer knappen Woche fertig und behält dabei seinen knackigen Biss.

650 g Bio-Karotten, geschält, in 1 cm dicken Stiften Ein großer Stängel frischer Dill

450 g Bio-Fenchel, in 2-3 mm dicken Scheiben 200 g Bio-Radieschen, längs halbiert Ein großer Stängel frischer Dill

Winter - Rote Bete

400 g Bio-Bete, geschält und in 1 cm dicken Scheiben

200 g Bio-Äpfel, entkernt und in 2 cm dicken Spalten

65 g Bio-Ingwerwurzel, geschält und in 2 mm dicken Scheiben