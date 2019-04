Rhabarber: Was die Farbe verrät

Rhabarber schmeckt je nach Sorte extrem sauer, leicht herb oder mild-süß. Welches Aroma die Stangen haben, verrät die Farbe.

Ob Rhabarber geschält werden muss, ist von der Ware abhängig. Am besten schneidet man erst etwas größere Stücke, um zu prüfen, wie hart die äußeren Fasern sind.

Je später in der Saison der Rhabarber geerntet wird, desto saurer ist er im Geschmack.

Der säuerlich-herbe Rhabarber ist reich an Vitamin K, Kalium und Kalzium. Die Farbe gibt Aufschluss über seinen Geschmack: Grüne Stängel mit grünem Fleisch sind sehr sauer, während rote Stängel mit grünem Fleisch eher herb schmecken. Relativ milde schmecken rote Stängel mit rotem Fleisch. Auch im Treibhaus vorgezogenen Rhabarber erkennt man an der Farbe: Die Stiele sind hellrot, das Fruchtfleisch rosa, der Geschmack mild-säuerlich.

Die ganz roten Stangen eignen sich beispielsweise für eine Grütze oder einen Fruchtsalat. Rotstieliger Rhabarber mit grünem Fruchtfleisch passt zu herzhaften Gerichten oder bietet einen frischen Kontrast als Kuchenbelag. Grünstieliger Rhabarber mit grünem Fruchtfleisch ist ideal für Marmeladen oder Kompott. Gekocht werden die Stangen nur in Emaille- oder Edelstahltöpfen. Aluminium verfärbt sich und gibt dem Gemüse einen unangenehmen Beigeschmack.

Rhabarber nicht zu häufig essen

Für all diese Sorten gilt aber: Wegen der Oxalsäure sollte das Gemüse höchstens zwei- bis dreimal in der Woche gegessen werden. Wer an Gicht leidet oder Nierensteine hat, isst besser keinen Rhabarber.