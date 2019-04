Erdbeer-Chili-Salat mit Avocado

Echt scharfe Früchtchen

Zubereitung:

1. Erdbeeren putzen und in Scheiben schneiden. Chili putzen und in Ringe schneiden. Zwiebel in feine Würfel schneiden.



2. Zitronensaft mit Zucker, Salz und Pfeffer verrühren das Öl unterschlagen, Chiliringe und Zwiebeln untermengen.



3. Avocados halbieren, Kerne entfernen, Erdbeeren und Nüsse darauf verteilen, mit der Sauce beträufeln.