Brotaufstriche selber machen: Ideen und Rezepte

Wer Brotaufstriche selber macht, spart sich Konservierungs- und Zusatzstoffe. Und schnell geht es auch. Rezeptideen für leckere vegetarische, vegane und süße Aufstriche und Pasten.

Auch süße Brotaufstriche kann man selbst machen - so wie diese Nuss-Nougat-Creme.

Karotten, Lauch, Avocado: Wer seinen Brotaufstrich selbst macht, weiß genau was drin steckt.

Aus Avocado und frischen Kräutern, mit Hülsenfrüchten und Antipasti oder als süße Variante aus getrockneten Aprikosen und Mandelmus: Wer Brotaufstriche selber macht, kann seine Lieblingszutaten zusammenmischen - und er weiß ganz genau, was drinsteckt.

«Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, sich abwechslungsreiche Aufstriche selbst zu machen». Das sagt Elke Männle vom Verband für Unabhängige Gesundheitsberatung. Gekaufte Produkte enthielten oft viele Konservierungs- und Zusatzstoffe, und am Geschmack hapere es manchmal.

Selbstgemachte Brotaufstriche haltbar machen

Durch die fehlenden Konservierungs- und Zusatzstoffe verderben frische Brotaufstriche viel schneller. «Für die Verlängerung der Haltbarkeit kann man gekochte Aufstriche in saubere Gläser füllen und diese in einem Topf acht bis zehn Minuten in kochendes Wasser stellen, dann müssten alle Bakterien vernichtet sein», sagt die Expertin. «Diese Sicherheitsvariante empfiehlt sich auch, wenn man selbstgemachte Brotaufstriche verschenken möchte.»