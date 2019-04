Erdbeer-Geflügelsalat

Erdbeeren mit Fleisch? Das geht!

Zubereitung:

1. Putenfleisch in 2 EL heißem Öl rundherum schön knusprig anbraten, abkühlen lassen und in Streifen schneiden. Mit einer Marinade aus 1 EL Distelöl, Obstessig und Sojasauce beträufeln.



2. Erdbeeren waschen, putzen und halbieren. Ananas und Orangen schälen. Ananas in Scheiben, dann in Stücke schneiden, Orangen filetieren und quer schneiden.



3. Chicorée und Staudensellerie putzen und waschen. Den Chicorée quer in Streifen, Staudensellerie in Scheibchen schneiden. Das Obst und das Gemüse unter das marinierte Fleisch heben. Den Joghurt mit Pfeffer, Meersalz und Curry würzen und über den Salat verteilen.