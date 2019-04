Erdbeer-Reissalat mit Mozzarella

Die süssen Früchtchen in einem knackigen Salat

Zubereitung:

1. Reis nach Packungsanweisung kochen, kalt abschrecken, abtropfen und abkühlen lassen.



2. Scampi in kochendem Salzwasser garen, anschließend aus der Schale lösen.



3. Orange schälen und filetieren. Erdbeeren waschen, putzen und in Scheiben, die Bleichselleriestangen mit dem Grün in kleine Stücke schneiden.



4. Mozzarella abtropfen lassen und in Streifen schneiden. Avocado längs halbieren und vorsichtig vom Kern lösen. Mit dem Kugelausstecher aus dem Fruchtfleisch Kügelchen herauslösen und diese sofort mit Zitronensaft beträufeln.



5. Alles vorsichtig unter den Reis heben und den Salat in vier Salatschüsseln füllen.