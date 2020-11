Weihnachtsgans zubereiten: So gelingt der erste Gänsebraten

Die erste Gans stellt Hobbyköche oft vor viele Fragen. Ein Profi gibt einfache Tipps, damit die Gänse-Premiere gelingt - und sich niemand vor den Gästen blamiert.

© karepa - fotolia.com

Gans to go: Die Weihnachtsgans oder Entenbraten in verschiedenen Variationen fertig nach Hause bestellen - eine Auswahl an Restaurants und Lieferservices mit Gänse-Angeboten in Berlin. mehr