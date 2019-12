Weihnachtsbräuche in fernen Ländern: So feiern die anderen das Fest

In fernen Ländern hat das Fest oft wenig mit dem Weihnachtsbrauchtum hierzulande zu tun. Eine keine Weltreise mit Grillpartys am Strand, bunten Umzügen und Feuerwerk.

Zurück Weiter © dpa In Mexiko prägen neun Tage vor dem Fest Weihnachtsumzüge das Straßenbild.

© dpa Im südindischen Bundesstaat Kerala hängen in der Weihnachtszeit bunte Papiersterne über vielen Hauseingängen.

© dpa Am ersten Weihnachtstag zieht es viele Südafrikaner zu den «Braais» genannten Grillfesten an den Strand.

Zu Weihnachten versammelt sich die Familie nach einem festtäglichen Braten um den geschmückten Tannenbaum, singt «Stille Nacht» und verteilt Geschenke - allerdings nicht überall. Eine weihnachtliche Reise um die Welt:

Weihnachten in Mexiko Turbulente Umzüge, die «Posadas», prägen neun Tage vor Weihnachten das Bild auf den Straßen. Die Menschen stellen damit in typischen Kostümen die Herbergssuche der Heiligen Familie nach.

Weihnachten in Guatemala Auch im mittelamerikanischen Guatemala ziehen Maria und Josef kostümiert durch die Nachbarschaft. Von Trommeln und Gesang begleitet, tragen die Bewohner traditionelle «Purtina»-Hüte und tanzen mit dem heiligen Paar.

Weihnachten in Grönland Weihnachtsbäume werden oft viele Wochen vor dem Fest auf die arktische Insel gebracht. Fenster werden mit orangeroten Sternen geschmückt. An Heiligabend gehen Kinder von Haus zu Haus, singen Weihnachtslieder und bekommen Süßigkeiten. Die Dekoration bleibt in Grönland traditionell bis zum Dreikönigstag am 6. Januar hängen.

Weihnachten auf den Färöer-Inseln Weihnachten dauert auf der Inselgruppe im Nordatlantik ganze 21 Tage. Die Nachfahren der Wikinger bewahren eine alte nordische Tradition und tanzen am 13. Januar zum Weihnachtskehraus. Am ersten Weihnachtstag werden die Gräber von Angehörigen dekoriert.

Weihnachten in Südafrika Wenn am Kap der Sommer auf der Südhalbkugel begonnen hat, ziehen am Ersten Weihnachtstag viele mit Kind und Kegel zum «Braais» genannten Grillfesten an die Strände von Atlantik und Indischem Ozean. Reste des Festessens werden am 26. Dezember an Arme verteilt.

Weihnachten in Liberia In dem westafrikanischen Land dienen mit Glocken dekorierte Ölpalmen als Weihnachtsbäume. In einigen Gemeinden wird zu Weihnachten ein Feuerwerk entzündet.

Weihnachten in Indien Dass Weihnachten naht, zeigen Christen im südindischen Bundesstaat Kerala mit großen, bunten Papiersternen über ihren Hauseingängen. In der Küstenstadt Goa gilt ein Fischcurry mit Reis und Kuchen zum Nachtisch als traditionelles Weihnachtsessen.

Weihnachten in Namibia In dem südwestafrikanischen Land breiten die Hereros das Fell geschlachteter Ochsen oder Ziegen mit der haarigen Seite nach unten vor einem «Heiligen Feuer» aus. Die Männer trampeln darauf herum, was Glück bringen soll.

Weihnachten in Äthiopien Hier wird Weihnachten erst in der Nacht vom 6. auf den 7. Januar gefeiert. Äthiopische Christen kommen ganz in weiß gekleidet zu mehrstündigen Gottesdiensten in die Kirchen. Danach gibt es nach 43-tägiger Fastenzeit ein Gelage mit Fleisch und scharfen Soßen.

Weihnachten auf den Philippinen In dem südostasiatischen Inselreich ist die Weihnachtszeit besonders lang: Vom 16. bis zum 24. Dezember halten die Kirchen Frühmessen. Wer jeden Tag hingeht, dem wird ein Wunsch erfüllt.

