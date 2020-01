Süßkartoffel-Pommes selber machen

Pommes aus Süßkartoffeln schmecken lecker und gelingen auch zu Hause. Mit einem Trick werden sie besonders knusprig.

In vielen Restaurants werden inzwischen auch Süßkartoffel-Pommes angeboten. Wer sie zu Hause zubereiten möchte, braucht im Idealfall eine Fritteuse- oder brutzelt die Pommes in einem Topf mit viel Fett. Auch im Backofen lassen sich die schmackhaften Fritten zubereiten. Dann werden sie aber nicht ganz so knusprig.

Den Backofen vorheizen. Für die Pommes zwei bis drei Süßkartoffeln schälen und mit einem scharfen Messer in Stäbchen schneiden. Die Stäbchen in einer Lage auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Mit 2-3 EL Öl beträufeln und ca. 20 Minuten bei 200 °C (Umluft) bzw. 220 °C (Ober-/Unterhitze) backen. Zwischendurch wenden. Achtung: Süßkartoffeln werden im Ofen schneller gar als normale Kartoffeln und verbrennen auch schneller. Nach dem Backen mit etwas Salz bestreuen.

Zubereitung in der Fritteuse oder im Topf

Öl in der Fritteuse oder einem breiten Topf auf ca. 180 °C erhitzen und die in Stifte geschnittenen und gewaschenen Süßkartoffeln portionsweise in das heiße Fett geben. Die Stifte sollten frei im Öl schwimmen können. Die Pommes sind fertig, wenn sie eine goldbraune Farbe haben (ca. 3-4 Minuten pro Portion). Die fertigen Pommes aus dem Öl heben und auf Küchenpapier abtropfen lassen. Mit Salz würzen. Tipp: Das Öl ist heiß genug, wenn kleine Bläschen an einem Holzspieß aufsteigen.