Trockenobst aus Pflaumen und Äpfeln herstellen

Mit ein wenig Zeit lässt sich Trockenobst zu Hause ganz einfach selber machen. Für Dörrpflaumen braucht man einen Backofen, für Äpfel reicht auch eine Schnur. So geht's.

Zubereitung Apfelringe:

Für die Apfelringe das Kerngehäuse der Äpfel ausstechen. Die Äpfel in sehr dünne Scheiben schneiden und diese nebeneinander auf mit Backpapier ausgelegte Bleche legen. 3 bis 4 Stunden bei 60 bis 70°C im Ofen trocknen. Zwischendurch die Ofentür immer wieder öffnen und die Früchte mindestens einmal umdrehen. Sie sind fertig, wenn sie schön trocken sind.



Die Apfelringe alternativ an einer Leine auffädeln und in einem kühlen und trocknen Raum zum Trocknen aufhängen. Wichtig: Darauf achten, dass sich kein Schimmel bildet. Die Früchte trocken und kühl in einer verschlossenen Dose lagern.