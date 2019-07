Arme Ritter mit gebratenen Honig-Brombeeren

Arme Ritter werden aus Weißbrot, Milch, Eiern und Zucker in der Pfanne gebacken. Mit Brombeeren und Honig bekommen sie ordentlich Pep - und schmecken nach Sommer.

Zubereitung:

1. Zimt und Zucker mischen. Milch, Sahne und Vanillezucker verrühren und die Brötchen darin 15 Minuten einweichen.



2. Eier verschlagen. Eingeweichte Brötchen leicht ausdrücken und in den verschlagenen Eiern wenden, dann in einer großen Pfanne in Butter beidseitig goldbraun braten. Anschließend herausnehmen und auf Küchenkrepp abtropfen lassen.



3. Rosmarin abbrausen, abtrocknen, von den Stielen streifen und fein schneiden. Brombeeren verlesen.



4. Rapsöl in einer Pfanne erhitzen, Brombeeren hineingeben und unter Rühren braten, dann mit Honig glasieren und den Rosmarin unterheben.



5. Die Armen Ritter mit Zimtzucker und den Honig-Brombeeren servieren.