Limonade selber machen: Rezepte, Tipps und Ideen

Erfrischende Limonade herzustellen, ist ganz einfach und hat viele Vorteile. Wer selbst Hand anlegt, kann die Zuckermenge und die Zutaten bestimmen - und richtig kreativ werden.

«Wer selbst eine Limonade herstellt, weiß, was sie enthält, kann frische Zutaten nehmen und bestimmen, wie süß das Getränk sein soll», sagt Gerhard Praun, Bartender in München und Buchautor. Ursprünglich ist eine Limonade ein Gemisch aus Zitrone und Wasser- «Limon» bedeutet Zitrone. Das einfache Rezept ist nach wie vor der Klassiker.

Die Mutter aller Brausen ist rasch zubereitet: Zitronensaft mit Läuterzucker in einer Karaffe mischen und mit Mineralwasser aufgießen. Läuterzucker ist ein Sirup aus kochendem Wasser und Zucker. Dann Früchte nach Wahl pürieren oder entsaften. Geeignet sind beispielsweise Erdbeeren, Himbeeren, Birnen oder Exotisches wie Passionsfrucht. Das Püree mit Läuterzucker mischen und durch ein Sieb oder ein feines Tuch passieren. «Im Sieb rutschen kleine Stückchen durch, beim Tuch wird der Saft feiner», sagt Marcus Wolff, Barchef im Hotel «Palace» in Berlin.

Mit dem Basisrezept lässt sich nun spielen. Zu der Zitronenlimo passen Minze, Basilikum, Zitronenmelisse, Rosmarin oder Salbei. «Die Kräuter werden in den Ansatz getaucht, in dem sie einige Stunden ziehen», erklärt Gransee. Und Wolff rät: «Man sollte die Kräuter vorab andrücken oder auf die Arbeitsplatte schlagen, damit die ätherischen Öle herauskommen.»

Sirup für Limonade auf Vorrat zubereiten

Für den Limo-Ansatz lässt er Zucker und Wasser etwa zehn Minuten köcheln, in den letzten fünf Minuten gibt er die Kräuter dazu. «Das lasse ich über Nacht ziehen und seihe den Sirup am nächsten Morgen in Flaschen ab.» Denn die Limonadenansätze aus Frucht beziehungsweise Kräutern und Läuterzucker lassen sich in größeren Mengen zubereiten. Bei Bedarf einfach mit sprudelndem Wasser auffüllen.