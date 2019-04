Die genauen Zutaten für die Grüne Soße sind ein Geheimnis des jeweiligen Kochs. Sieben Kräuter gehören aber auf jeden Fall hinein.

Die Kräuter für Grüne Soße werden frisch geerntet aufgerollt und so in gut sortierten Supermärkten und Märkten verkauft.

Zubereitung:

1. Eier hart kochen und abkühlen lassen. Die Kräuter in der Zwischenzeit waschen und trocken schütteln. Die Stiele der Kräuter entfernen und die Kräuter mit einer Schere oder einem Messer grob zerkleinern.



2. Die zerkleinerten Kräuter zusammen mit 2 bis 4 EL Joghurt in einen Mixer geben. Die Mischung sollte so lange gemixt werden, bis die Kräuter sehr fein sind. Alternativ kann auch ein Pürierstab verwendet werden.



3. Den restlichen Joghurt und den Schmand vermischen. Die fein gemixte oder pürierte Kräuter-Joghurt-Mischung zur Joghurt-Schmand-Mischung geben und alles gut verrühren.



4. Den Saft von 1 Zitrone auspressen und dazugegeben. Senf und Zucker ebenfalls unterrühren. Die Eier fein hacken und unterheben. Die Mischung mit Salz und Pfeffer abschmecken und fertig ist die Grüne Soße à la Rosemarie.